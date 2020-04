Gravina contro Malagò: «Lavoro giorno e notte per rimettere in piedi il sistema»

Gravina, il numero uno della FIGC ha risposto alle dichiarazioni rilasciate ieri dal presidente del CONI Malagò

Hanno sollevato un polverone nel mondo del calcio le parole di Giovanni Malagò. La risposta di Gravina è arrivata in fretta e oggi il Corriere dello Sport ha riportato uno stralcio di una conversazione telefonica con lo stesso numero 1 del CONI.

«Se avessi chiuso il campionato, magari mi sarei messo sotto all’ombrello di Malagò e mi sarei goduto le vacanze di Pasqua in famiglia. Invece sto lavorando giorno e notte per rimettere in piedi il sistema».