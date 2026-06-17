Gravina, frecciatina a Lotito: «Mi dava le colpe per la scelta di Gattuso e poi l’ha voluto!»

Gabriele Gravina al veleno! L’ex presidente della FIGC ha rivolto una stoccata nei confronti del presidente della Lazio Claudio Lotito

Il clima resta acceso attorno alla Nazionale e alle polemiche nate dopo la mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale. A Roma, nella cornice del Circolo Canottieri Aniene, Gabriele Gravina è intervenuto a margine della presentazione del nuovo libro di Ivan Zazzaroni, tornando anche sulle critiche ricevute nelle ultime settimane.

Tra i temi affrontati, non è mancato un riferimento diretto a Claudio Lotito, presidente della Lazio, che aveva espresso parole dure nei confronti dell’ex numero uno della FIGC. Il passaggio più significativo è arrivato quando Gravina ha parlato della scelta del commissario tecnico, tema spesso finito al centro delle discussioni dopo il fallimento azzurro.

🌐 Le News di Lazio News 24 su Google Seguici su Google News per non perdere nessun aggiornamento sulla prima squadra della capitale. Seguici Ora

Gravina lancia una stoccata contro Lotito

L’ex presidente federale ha respinto l’idea di essere indicato come unico responsabile delle decisioni tecniche, sottolineando come alcune critiche siano arrivate proprio da chi, successivamente, avrebbe compiuto una scelta simile per il proprio club. Il riferimento, pur senza citare direttamente Lotito nella frase, è apparso evidente anche per il richiamo a Gennaro Gattuso, diventato poi allenatore della Lazio.

Una battuta che ha inevitabilmente riacceso il confronto a distanza tra due figure centrali del calcio italiano, già protagoniste di posizioni differenti sul futuro del movimento e sulle responsabilità della crisi della Nazionale. Le sue parole:

«Io non scendo in campo, ma qualcuno ha detto che Gravina è quello che ha scelto l’allenatore (Gattuso n.d.r.), chi ha detto questa cosa dopo ha scelto lo stesso allenatore, ma sorvolerei su questa cosa».

Calciomercato Lazio LIVE: tutte le novità su Rovella, Asp e Lazzari