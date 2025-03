Grassadonia, le parole del tecnico alla vigilia del Sassuolo

Grassadonia, il tecnico biancoceleste si proietta alla partita di domani contro la squadra neroverde rilasciando queste sue considerazioni

Ai microfoni dei canali ufficiali della Lazio, alla vigilia della partita della Lazio Women con il Sassuolo, ha parlato mister Grassadonia. Il tecnico delle biancocelesti ha presentato cosi la sfida contro le neroverdi

PAROLE – La squadra, contro il Como, ha fatto un buon quarto d’ora iniziale e abbiamo avuto anche una palla gol per sbloccarla. Dopo è stata una partita in cui il Como è venuto praticamente a difendersi, dispiace averla persa 2 a 0. Non siamo stati i soliti, però è una sconfitta che fa male ma che ci deve far ripartire col piglio giusto. Sassuolo? Squadra organizzata e dinamica, l’abbiamo studiata attentamente e dobbiamo essere bravi a entrare in campo col piglio giusto e avere pazienza cosa che non abbiamo avuto col Como. La mettiamo da parte, ora abbiamo una prova importante e dobbiamo riscattarci

Rotazioni? Assolutamente sarà così, ci sono ancora 5 partite e vogliamo arrivare all’obiettivo che ci siamo prefissati all’inizio dei playout e dobbiamo essere bravi a mettere sempre in campo le giocatrici quelle che stanno meglio. Tutto dipenderà sempre da loro, dall’approccio in allenamento a quello che dimostrano subentrando

Le partite che vengono ricordate di più sono le prime 7/8 e le ultime 7/8 e la Lazio ha fatto benissimo, ma non dobbiamo commettere l’errore di accontentarci e fare male le restanti partite perché la società, come ho sempre detto, ci osserva e poi ci valuterà e poi perché la Lazio merita un buon finale di campionato. Dobbiamo dimostrare di giocare da Lazio