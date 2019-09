GP Monza, Leclerc vince e i biancocelesti esultano sui social – FOTO

Quest’oggi Charles Leclerc ha vinto il GP di Monza

Una gioia inimmaginabile per il popolo italiano fedele alla Formula 1 e soprattutto alla Rossa. La Ferrari è riuscita nell’impresa di vincere il Gran Premio di Monza con Charles Leclerc, talento monegasco classe ’96. Numerosi atleti italiani hanno espresso la propria gioia tramite social e tra questi ci sono i due biancocelesti Ciro Immobile e Nicolò Armini. Ecco di seguito le Instagram stories pubblicate sui propri profili dai due calciatori capitolini per festeggiare una vittoria che non arrivava da ben nove anni.