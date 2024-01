Gonzalez in zona mista: «La Lazio mette tutti in difficoltà. Parapiglia nel finale? Non ho visto nulla»

Gonzalez, calciatore del Lecce, ha parlato in zona mista dopo la gara persa oggi all’Olimpico contro la Lazio: le dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista, Gonzalez ha parlato così dopo Lazio-Lecce:

PAROLE – «Se ci fa male la sconfitta? Si perché abbiamo fatto un primo tempo buonissimo e abbiamo avuto delle occasioni per fare forse più di un gol, questo ci serve perché dobbiamo imparare a fare gol con le poche occasioni che abbiamo perché in Serie A non fai gol è difficile. La Lazio mette tutti in difficoltà co fraseggio della palla e il primo tempo, sapendo questo, abbiamo provato a farli giocare meno e ci sta che ci ha messo un po’ più giù. Bisogna fare gol quando c’è l’occasione. Juventus? Si prepara come tutte, proveremo a vedere le loro debolezze e a fargli male per vincere la partita. Parapiglia nel finale? Non so cosa sia successo perché stavo in panchina e manco voglio saperlo».