Atalanta, Gomez rivela: «Sono stato vicino alla Lazio. i tifosi biancocelsti…»

Il capitano dell’Atalanta, Alejandro Gomez, intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, ha svelato un retroscena di calciomercato

Alejandro, detto Papu, Gomez è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay dove ha rivelato di essere stato molto vicino alla Lazio in passato. Ecco le parole dell’argentino:

«Mercoledì abbiamo fatto grandi sacrifici per provare a vincere e ci siamo riusciti. Alla Lazio sono stato vicino, qualche anno fa: i suoi tifosi mi chiedono ancora se posso trasferirmi lì, ma io sto bene a Bergamo. L’Italia? Ventura mi voleva convocare, ma purtroppo non fu possibile perché io avevo vinto il Mondiale Under 20 con l’Argentina».