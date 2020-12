Gomez, in Serie A tanti estimatori: 4 big sembrano più avanti

Tanti estimatori in Serie A per il Papu Gomez, ma quattro big sembrano più avanti delle altre: le ultimissime

Il caso Papu Gomez non accenna a spegnersi. Nelle prossime ore il presidente Percassi incontrerà il procuratore dell’argentino, Giuseppe Riso, e le parti decideranno il da farsi.

Come spiega il Corriere della Sera, sono quattro le big di Serie A che sembrano più intenzionate a trattare per il Papu e tra queste non c’è la Lazio. Parliamo infatti di Inter, Milan, Napoli e Roma. Sembra però che la Dea non abbia intenzione di far partire a zero il giocatore.