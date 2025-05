Gol Pedro, l’ottava rete dalla panchina dello spagnolo rimette il risultato in parità! Grande azione corale dei capitolini – VIDEO

Gol Pedro, lo spagnolo entra dalla panchina e rimette tutto in equilibrio! Grande lucidità dei biancocelesti sottorete

È stato il Gol Pedro a riaprire una partita molto difficile. A San Siro infatti Inter e Lazio si stanno dando battaglia per il sogno scudetto per i nerazzurri e quello Champions per gli uomini di Marco Baroni che non hanno perso fiducia dopo la rete subita per mano di Bisseck.

A rimettere tutto in parità è stato Pedro, entrato dalla panchina e decisivo sull’appoggio da centroaerea di Vecino. Grande azione corale dei biancocelesti che hanno fatto abilmente girare la palla sino all’inserimento decisivo che ha messo in porta l’uruguagio, molto bravo poi ad appoggiare sull’ex Barcellona.