Gol Noslin, il centravanti biancoceleste firma il 2-0 in zona Cesarini: Lazio Bodo Glimt va ai supplementari - VIDEO - Lazio News 24

Condividi via email

Gol Noslin, la rete del centravanti permette ai biancocelesti di raggiungere i supplementari: le ultime sulla sfida dell’Olimpico

Gol Noslin. La partita di UEFA Europa League allo Stadio Olimpico ha qualcosa d’incredibile. I biancocelesti hanno infatti pareggiato la partita sugli sviluppi di un calcio d’angolo al 93esimo minuto. Il centravanti ex Verona Noslin, entrato nel finale, ha infatti corretto in rete una deviazione aerea di Romagnoli sugli sviluppi di un corner calciato da Nuno Tavares.

La Lazio dovrà recuperare tutte le proprie energie per dare il 100% in questi tempi supplementari e provare a raggiungere una qualificazione in semifinale che sembrava oramai destinata a fallire.