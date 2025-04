Gol Isaksen, il centravanti della Lazio firma il vantaggio nel match contro l’Atalanta: biancocelesti avanti 1-0 al Gewiss

Gol Isaksen. La Lazio è in vantaggio contro l’Atalanta nella sfida di Serie A in corso al Gewiss Stadium. I biancocelesti hanno infatti trovato la rete del vantaggio sugli sviluppi di un’azione in verticale sulla quale Dele-Bashiru ha proposto una sponda di testa per il tocco vincente per il gol.

Il danese ha firmato così la rete dell’1-0 e la Dea ha preparato immediatamente De Ketelaere per provare ad innescare qualche azione offensiva in più.