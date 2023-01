Gol Immobile al Lecce: cancellato anche il tabù Via del Mare. L’attaccante della Lazio in rete anche nell’impianto salentino

Sono bastati 14 minuti a Ciro Immobile per sbloccare Lecce-Lazio. Meraviglioso diagonale su un pallone in verticale di Casale.

Posizione in linea dell’attaccante che cancella un altro tabù. Il Via del Mare era l’unico stadio di Serie A in cui non aveva segnato.

Dopo 83 giorni Ciro Immobile torna al gol con la Lazio. Il capitano dei biancocelesti non andava a segno infatti dallo scorso 13 ottobre, quando dal dischetto segno contro lo Sturm Gratz in Europa League.