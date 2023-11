Gnonto-Lazio, prezzo e volontà del giocatore. Può arrivare a questa condizione. Cosa vorrebbe l’attaccante

Come riporta Il Corriere dello Sport, l’idea suggestiva è stata ipotizzata ieri in Inghilterra: Lazio su Wilfried Gnonto, esterno offensivo del Leeds United. Il giocatore ad agosto era stato vicinissimo alla cessione all‘Everton, poi il trasferimento è stato bloccato a un passo dalla definizione.

Gnonto punta a cambiare squadra, a tornare in Premier League oppure in Serie A. Lo aiuterebbe a confermarsi nel giro della Nazionale. Al momento solo voci, le valutazioni estive si aggiravano intorno ai 20 milioni di euro. Cifre considerate eccessive dal club capitolino. La dirigenza biancoceleste potrebbe comunque pensare all’aggiunta di un esterno alla rosa: i discorsi sono validi per giugno.