Gli auguri di Bruno Giordano a Vincenzo D’Amico

Oggi è il compleanno di un ex laziale che ha fatto la storia di questa società. Stiamo parlando di Vincenzo D’Amico che compie 65 anni. Per il festeggiato sono arrivati anche gli auguri di Bruno Giordano, ex bomber capitolino. Ecco il post su Facebook del trasteverino.