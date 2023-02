Gli aspetti da considerare quando si sceglie un casinò online senza opzioni di deposito adatte

In rete, ormai, è possibile trovare una grandissima varietà di casinò online e piattaforme di gambling, ognuna delle quali offre funzionalità e modalità di gioco specifiche.

Può capitare, tuttavia, di imbattersi in portali di gioco che pur rispondendo in tutto e per tutto alle nostre esigenze, non mettono a disposizione opzioni di pagamento adeguate. All’interno delle piattaforme italiane con licenza ADM, ad esempio, non è ancora possibile ricaricare il proprio conto di gioco mediante criptovalute.

In quel caso potrebbe essere opportuno scegliere uno dei tantissimi portali di gambling esteri, come quelli che puoi trovare qui: casino stranieri bonus senza deposito immediato. Ma quali sono, quindi, gli aspetti da considerare quando si sceglie di utilizzare un casinò online che non mette a disposizione modalità di deposito adeguate?

Valutare la sicurezza del casinò

Cominciamo con il dire che una piattaforma di gioco dovrebbe sempre mettere a disposizione degli utenti la possibilità di ricaricare il proprio conto mediante bonifico bancario o tramite carte Visa o Mastercard. Molto spesso vengono integrate anche opzioni di pagamento tramite Paypal o altri wallet elettronici.

Si tratta di metodi di trasferimento piuttosto sicuri, dal momento che permettono di tenere traccia di tutti i movimenti effettuati e, eventualmente, di bloccarli in caso di riscontrate anomalie. Se un casinò, o una piattaforma non AAMS, non dovesse dare la possibilità di depositare tramite queste modalità, potrebbe essere utile assicurarsi che la piattaforma sia effettivamente affidabile e che disponga di tutti i mezzi per tenere in sicurezza i dati dei propri giocatori.

Informarsi sulle commissioni

Se si è obbligati ad utilizzare opzioni di pagamento a cui non si è particolarmente abituati, è doveroso informarsi circa i costi e le commissioni che tale modalità prevede. Questo vale soprattutto per l’ambito crypto, dal momento che ogni valuta digitale richiede fees differenti.

Per non incappare in spiacevoli sorprese, vale sempre la pena consultare la sezione FAQ della piattaforma considerata o, in alternativa, contattare direttamente il servizio di assistenza clienti.

Inoltre, è necessario considerare anche quali opzioni sono contemplate per i prelievi. Spesso, infatti, gli utenti ignorano il fatto che sono previste cifre minime per poter ritirare soldi dal proprio conto. Anche in questo caso, in base alla modalità di pagamento prevista, potrebbero essere applicati costi di commissione e tasse di cui dobbiamo assolutamente essere a conoscenza.

Andare sul sicuro. Sempre

Generalmente è sempre consigliato utilizzare modalità di pagamento che già si ha avuto modo di sperimentare, o che si usano abbastanza abitualmente. Utilizzare wallet elettronici come Paypal, Skrill o Neteller è, in linea di massima, la scelta più saggia. Questi sistemi di trasferimento, infatti, permettono di effettuare depositi in tempi piuttosto rapidi e di tenere traccia di qualsiasi pagamento effettuato.