Giudice Sportivo: un turno a Nenci della Lazio. Fermati tre calciatori

Le decisioni del Giudice Sportivo di Serie A dopo la 13esima giornata. Stop per Massimo Nenci della Lazio, collaboratore di Sarri

Sono tre i giocatori di Serie A fermati dal Giudice Sportivo dopo la 13esima giornata. Una giornata a Veretout della Roma, Gyasi dello Spezia e Frattesi del Sassuolo, quest’ultimo fermato per espressione blasfema. Multe per l’Inter (12.000 euro per cori di matrice territoriale da parte dei tifosi), Milan e Fiorentina (2.000 euro per aver ritardato di un minuto l’inizio di gara senza motivi particolari).

Una giornata di stop a tre collaboratori tecnici: Cozzi del Sassuolo, Bellucci del Cagliari e Nenci della Lazio (“per avere, al termine della gara, nel recinto di giuoco, rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa”).