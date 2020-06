Giudice Sportivo, Lazio: squalificato Inzaghi per la prossima gara

Il Giudice Sportivo ha fermato Inzaghi per un turno e salterà la gara della Lazio contro il Torino: le decisioni sulla Serie A

Il Giudice Sportivo ha emanato le sanzioni in relazione alle partite (finora disputate) della 28a giornata del campionato di Serie A. Le decisioni riguardano anche la Lazio che ieri si è vista privata dell’allenatore. Inzaghi ha infatti rimediato un’espulsione per aver superato l’area tecnica ed aver contestato in modo veemente l’operato dell’arbitro. Salterà la gara contro il Torino.

Terza sanzione, invece, per Bastos e Jony; sesta per Parolo; settima per Radu; ottava per Milinkovic.