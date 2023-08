Girona -Lazio, il club celebra il primo gol in biancoceleste di Castellanos – FOTO

Girona-Lazio, il club biancoceleste celebra e omaggia la rete di Castellanos che è la prima con la maglia capitolina

Il primo gol non si scorda mai, specialmente se si realizza contro una ex squadra che ti ha visto esplodere calcisticamente. Ne sa qualcosa Castellanos, il quale viene celebrato dalla Lazio per il suo primo gol contro il Girona, che non è valso la vittoria ma ha dato modo all’ex Girona di rompere il ghiaccio