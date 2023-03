Giovanni Capuano sul Daspo: «La Lazio dovrebbe essere premiata per il gesto»

Arrivano le parole del giornalista sportivo sulla situazione del tifoso condannato al DASPO per la maglia Hitlerson

Giovanni Capuano, noto giornalista sportivo, omaggia la Lazio e condanna il tifoso punito con il Daspo dopo aver indossato la maglia con scritto Hitlerson.

Il giornalista ha commentato e si è complimentato con la società sul suo profilo Twitter.

— Giovanni Capuano (@capuanogio) March 22, 2023

LE PAROLE- «Ritengo che un club come la Lazio, che fa il gesto forte di bandire a vita dal proprio stadio tifosi che si rendono protagonisti di saluti romani e comportamenti discriminatori (costituendosi parte civile in futuri processi per chiedere i danni) debba essere premiato con l’azzeramento di qualsiasi sanzione sportiva. Non avrebbe senso penalizzare ulteriormente chi fa seguire i fatti alle parole e alle promesse di operare per indentificare e punire»