Giovani, veloci e di talento: nasce una Lazio sempre più sarriana

La Lazio sta cambiando pelle e assomiglia sempre più a Maurizio Sarri che non vede l’ora di iniziare la stagione

La Lazio di Sarri è nel pieno di una rivoluzione. Una squadra che assomiglia sempre più al proprio tecnico secondo i dettami impartiti a inizio calciomercato. Tutti gli acquisti arrivati a Roma hanno due caratteristiche in comune: sono giovani e pieni di talento.

La Gazzetta dello Sport spiega che la rivoluzione è scattata dal rinnovo con Sarri. Il Comandante ha chiesto rinforzi più in linea con le esigenze del suo 4-3-3. Puntando a ringiovanire l’organico e riportando le attenzioni anche sul mercato italiano. In pratica, nell’undici titolare al momento ipotizzabile ci sono quattro novità. Una rivoluzione più radicata e profonda rispetto a quanto è successo un anno fa, all’arrivo di Sarri in biancoceleste che pure comportava il passaggio al 4-3-3 dal 3-5-2 di Inzaghi.

L’obiettivo stagionale è migliorare il quinto posto finale in campionato e quindi tentare il ritorno in Champions. Intanto, però, occorrerà fare i conti pure con le eventuali partenze di due pietre fondanti della squadra attuale, Milinkovic e Luis Alberto. Se andrà via anche solo uno, si dovrà ridisegnare il centrocampo: obiettivo Ilic del Verona, che Sarri vorrebbe avere an- che con la permanenza dei due big.