Giordano: «Fondamentale vincere a Torino. Se la Lazio torna con i tre punti...»

Bruno Giordano, ex attaccante biancoceleste, ha parlato così in vista del match tra Torino e Lazio in programma stasera

Bruno Giordano, a Radiosei, ha così parlato dell’impegno che attende la Lazio a Torino.

LE PAROLE – «C’è tempo per pensarci, tra due settimane le condizioni delle squadre potrebbe cambiare, ora è fondamentale vincere questa sera contro il Torino. In questo momento Sarri fa a meno di diversi giocatori utili anche per variare e cambiare in corso. Se stasera la Lazio torna da Torino con tre punti invia un segnale importante alle altre e a tutto l’ambiente. Viceversa un pareggio ed una sconfitta ti manderebbe molto lontano dall’Atalanta che ora può anche pensare di andare a Milano a pareggiare. I punti di forza del Torino sono Bellanova, Vlasic ed i due attaccanti. Sanabria e Zapata ti impegnano molto fisicamente. Sono una squadra solida, subiscono pochi gol, sviluppano molto gioco con l’ex esterno dell’Inter. Da Bellanova sono arrivati molti gol. A Juric mancano i tre difensori centrali titolari, anche se chi li sta sostituendo sta facendo bene».