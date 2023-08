Giordano: «Napoli-Lazio? Azzurri favoriti ma non sono come l’anno scorso»

Giordano, l’ex attaccante ha rilasciato alcune dichiarazioni su Radiosei proiettandosi sulla supersfida di sabato al Maradona

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Bruno Giordano ha rilasciato alcune dichiarazioni proiettandosi alla supersfida tra Napoli e Lazio

PAROLE – Napoli? Coefficiente simile a quello della passata stagione. La Lazio fece una grande partita lo scorso anno, ha le capacità di poter replicare quella gara. Serve la partita perfetta. Il Napoli per me è ancora la più forte del campionato, ma non è forte quanto la scorsa stagione. Ha cambiato allenatore e una parte della società. Ho dei dubbi che possano replicare la stessa stagione. Con la Lazio parte da favorito, per lo Scudetto vediamo