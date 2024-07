Giordano Lazio: «ADDIO Immobile? Ha ANCORA VOGLIA di giocare: ecco con chi lo sostituirei»

Le parole di Bruno Giordano sul probabile addio di Ciro Immobile alla Lazio e sul possibile successore in attacco

Bruno Giordano ha parlato ai microfoni di Radiosei parlando del possibile addio di Ciro Immobile alla Lazio. Di seguito le sue parole.

FILOSOFIA DI BARONI – «La filosofia che gioca il migliore, chi dimostra di più deve valere sempre. Non credo valga solo per Baroni. Bene che il tecnico parta con l’80% della rosa. Mi sembra che ci si sia concentrati più sulla forza che sulla tecnica in conferenza. Sarà una squadra più fisica, con una mentalità diversa. Penso che Greenwood non arriverà. Poi nel caso ci sarà da assumersi le proprie responabilità. Credo arriverà un terzino sinistro e un attaccante nel caso uscisse uno tra Immobile e Castellanos».

ADDIO IMMOBILE E SOSTITUTI – «Se Immobile dovesse andare via vuol dire che si sarà trovata una quadra tra le varie parti in causa. Credo che un altro acquisto in attacco debba essere fatto. Ciro magari ha voglia di giocare, potrebbe essere questo il motivo di una sua possibile cessione. Castellanos è un buon giocatore ma non un goleador. Dia e Pinamonti potrebbero essere i sostituti».

PREVISIONI SUL CAMPIONATO – «La storia ci dice che la la Lazio se la gioca per il quinto o sesto posto. Poi capita ogni tanto di andare in Champions League. Difficilmente nel calcio si ammettono le proprie colpe. Questo vale per la dirigenza come per i giocatori e gli allenatori. Si cerca sempre di scaricare le varie colpe. Normale che in mancanza di risultati positivi si pensi a cambiare alcuni giocatori in rosa».