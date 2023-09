Giordano: «La Lazio ora è completa. Non ci possiamo nascondere». Le dichiarazioni dell’ex giocatore

Bruno Giordano ai microfoni di Radiosei, ha espresso le sue sensazioni e aspettative sulla stagione della Lazio. Le sue parole:

PAROLE– «Quest’anno dalla panchina faranno a gomitate per prendersi una maglia da titolare. Sono tutti ottimi centrocampisti e tutti di grande valore. Mi auguro solo che abbiano continuità perché è solo quello che ti dà grandi risultati. Lo abbiamo visto con l’Inter dello scorso anno: tutte quelle sconfitte l’hanno penalizzata. Rimane il fatto che sarà difficile entrare nelle prime quattro e per farlo bisognerà limitare le macchie come quelle di Genoa e Lecce».

IMMOBILE– «Ciro capitano della Nazionale? Sono contento per lui e spero che questo possa portarlo a essere più incisivo a livello internazionale perché lui un po’ la pressione la soffre. Magari la fascia da capitano gli darà ancora più spinta ».

GUENDOUZI– «Avere quattro centrocampisti per due ruoli è ciò che tutti chiedevamo da tanti anni e ti permette di avere più scelta. Anche aver piazzato quasi tutti i giocatori fuori dal progetto non era opera semplice, eppure ci sono riusciti. Complimenti alla società perché è stato un mercato fatto molto bene. È facile parlare di Guendouzi perché è un ottimo giocatore. Parliamo di uno che a 24 anni è vicecampione del mondo e ha esperienza in squadre di club importanti. Ci può stare che i tifosi non lo conoscano, ma gli addetti ai lavori sanno bene di che livello di giocatore stiamo parlando. La Francia è il paese dominante in Europa da 20/25 anni ed essere in quella Nazionale vuol dire essere di grande livello ».

LAZIO– «La Lazio ora è completa. Non ci possiamo nascondere. E dobbiamo provare a passare il turno di Champions perché non ci è capitato un girone impossibile. Difficile sì, ma poteva andare molto peggio ».