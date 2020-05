Giordano: «Immobile ha numeri spaventosi, tutti sanno che la Lazio non lo cede»

Gli elogi di Bruno Giorndano sono tutti per Immobile. A TMW, l’ex bomber della Lazio ha parlato del numero 17

Da bomber… a bomber. Giordano, ex attaccante della Lazio, ha lodato Immobile, vero trascinatore della squadra biancoceleste. A TMW, ecco le sue parole:

«Alla Scarpa d’Oro non gli darei grande importanza. Sarebbe da rivedere il coefficiente e il numero di partite giocate. Il premio maggiore è vincere la classifica cannonieri in Italia. E i numeri di Immobile sono spaventosi. Gli manca qualcosa a livello europeo, soprattutto la vetrina con la Nazionale. Non è richiesto molto forse anche perché i club sanno che la Lazio non lo cede».