Giordano: «Feyenoord? La colpa è di tutti. Su Sarri ho paura che…»

Non usa giri di parole Bruno Giordano, l’ex ha detto la sua sul ko della Lazio con il Feyenoord con uno sguardo a Maurizio Sarri

In collegamento su Radiosei l’ex Lazio Bruno Giordano ha commentato la sconfitta di ieri sera contro il Feyenoord e le scelte del tecnico Maurizio Sarri.

FEYENOORD – «La colpa è di tutti, anche di chi la prepara. Contano le motivazioni, un conto è dire di voler vedere un certo tipo di faccia, un conto è metterla in campo. Si fa fatica a capire alcune situazioni. Ci possono stare degli errori e anche la bravura degli avversari. Credo che il Feyenoord abbia 4 giocatori di cui sentiremo parlare anche in futuro. Ci hanno messo la rabbia, spinti dal pubblico. Noi, mi ha dato l’idea di una di quelle serate in cui non ti riesce nulla, non siamo stati pervenuti».

SARRI – «Forse non riesce ad incidere sul carattere 7 giorni su 7. Il gruppo è anche cambiato rispetto a 3 anni fa, non penso che tutti quelli che arrivano alla Lazio non abbiano il fuoco sacro. Non c’è più il posto assicurato, questo dovrebbe anche dare stimoli ai giocatori».