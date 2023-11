Giordano a Radiosei: «La Lazio domani deve mettere le cose in chiaro, altrimenti anche con l’ultima può soffrire»

Giordano, l’ex calciatore ha parlato ai microfoni di Radiosei analizzando nel dettaglio la sfida di domani pomeriggio di Salerno

Alla vigilia della gara di domani con la Salernitana, Giordano ai microfoni di Radiosei è intervenuto analizzando nel dettaglio la gara con i granata. Le sue parole:

PAROLE – E’ inspiegabile il rendimento della Salernitana. Mi sembra la rosa più forte di questi ultimi tre anni, eppure è in una situazione di classifica difficile. La Lazio deve cercare di mettere subito le cose in chiaro, non devi dare a loro la possibilità di entrare in partita attraverso qualche sciocchezza o superficialità. La Lazio potrebbe soffrire il gioco aereo con i Granata.Mi aspetto marcature a uomo da parte loro, molto aggressivi. Sta a noi prendere il controllo della partita. Anche l’ultima in classifica, con la spinta del pubblico, può riservarti brutte sorprese. Paradossalmente preferirei andare a giocare a Sassuolo