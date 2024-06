Giordano a Radiosei : «Greenwood-Lazio? Un giocatore come lui è il sogno di ogni tifoso»

Giordano, l’ex biancoceleste si esprime sul calciomercato della Lazio soffermandosi sul calciatore dello United che piace al club capitolino

Ai microfoni di Radiosei ha parlato Bruno Giordano, il quale ha commentato il ritorno della Lazio su Greenwood, e l’effetto che avrebbe un suo eventuale acquisto da parte del club capitolino

PAROLE – Giocatore importantissimo. Sarebbe un colpo importante, uno di quelli che il tifoso spera sempre. Calciatore che può giocare in più ruoli, che crea scompiglio, andrebbe a far la differenza nel nostro campionato. Il fatto che la società valuti questo tipo di profilo vuol dire che c’è stata una presa di coscienza rispetto alla mancanza di giocatori di qualità in rosa. L’ex Getafe è un calciatore di livello superiore, difficilmente finisci a giocare in squadre come il Manchester United per caso