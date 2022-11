Gila, un jolly per Sarri: lo spagnolo cerca l’esordio da titolare anche in Serie A

Mario Gila può diventare un vero e proprio jolly nelle mani di Sarri: lo spagnolo cerca l’esordio da titolare in Serie A

L’esordio di Gila con la maglia della Lazio ha portato con sè le tante aspettative createsi soprattutto ad Auronzo. Il difensore si è presentato come un giocatore moderno, molto tecnico nonostante la fisicità e di grande potenziale, aspetti che – tutto sommato – ha confermato.

Il ragazzo, ventidueenne, prima di arrivare in Italia ha giocato solo nella terza serie spagnola (più due presenze col Real Madrid di Ancelotti), un aspetto su cui Sarri insiste per esentarlo da grandi responsabilità.

Come ricordato sulle colonne de il Corriere dello Sport, Gila ha trovato più spazio in Europa League che in Serie A: titolare nelle prime 5 partite del girone, poi escluso nella sfida decisiva con il Feyenoord in Olanda. Nonostante qualche errore dettato dalla leggerezza (si veda contro il Midtjylland), può confermarsi come un jolly importanti nel ventaglio di scelte del mister.