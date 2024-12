Gila Lazio, il 2024 lo ha valorizzato: ora è imprescindibile e lo vogliono le big d’Europa

Gila Lazio, il difensore spagnolo è stato fondamentale nell’ultimo anno per la formazione biancoceleste

Come riportato da Il Corriere dello Sport, Mario Gila è cresciuto moltissimo nell’ultimo anno ed è stato fondamentale per la Lazio. Il primo a credere in lui è stato Maurizio Sarri, il quale lo ha fatto esordire e giocare con continuità. Poi Tudor ha provato ad adattarlo sul centro-sinistra e ora con Baroni sta diventando imprescindibile per la sua squadra.

Il difensore spagnolo, con le sue prestazioni di alto livello, sta attirando le attenzioni delle big europee come il Real Madrid. La Lazio ora deve stare attenta.