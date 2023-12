Gila: «Ispirazione? Ho sempre ammirato Nesta» Il commento del difensore

Intervistato nel match program di Lazio Cagliari, Mario Gila, ha parlato del momento biancoceleste:

ISPIRAZIONE- «il difensore che ho sempre avuto in testa quando sono arrivato qui è Nesta: mi è sempre piaciuto molto, era un idolo per tutti i tifosi e un punto di riferimento per ogni suo compagno di squadra. Sono felice di poter giocare nel suo stesso club»

