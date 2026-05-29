Gila può restare un altro anno alla Lazio! Lotito lo vuole per fare da chioccia a Dominguez

Non è completamente da escludere la permanenza di Mario Gila alla Lazio per una ulteriore stagione: i biancocelesti per lui hanno un piano preciso

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato che Mario Gila potrebbe restare alla Lazio anche per la prossima stagione. Il centrale spagnolo ha attirato l’interesse di club italiani e internazionali, con Milan e Inter in prima fila. Tuttavia, le offerte ricevute finora non sarebbero sufficientemente concrete per convincere la società a cedere il difensore, motivo per cui Gila potrebbe valutare la permanenza nella capitale e continuare il suo percorso con i biancocelesti.

La Lazio e la possibile permanenza di Gila

Il club capitolino e Gennaro Gattuso stanno cercando di convincere Mario Gila a restare, puntando non solo sull’esperienza maturata nella scorsa stagione ma anche sulla possibilità di crescere ulteriormente. La Lazio, dal canto suo, ritiene strategico trattenere il difensore per accompagnare il percorso dei giovani emergenti e garantire stabilità al reparto arretrato.

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L’obiettivo giovani: Sergi Domínguez

In parallelo, la Lazio sta per completare l’acquisto di Sergi Domínguez dalla Dinamo Zagabria, difensore che rappresenta un investimento sul futuro del club. Il trasferimento, la cui cifra si aggirerà intorno ai 3 milioni di euro, permetterebbe a Gila di assumere un ruolo da mentore per il giovane talento spagnolo. La società punta così a coniugare esperienza e prospettiva, assicurandosi un reparto difensivo competitivo anche per la prossima stagione.

Scelta definitiva di Gila e scenari futuri

La decisione finale spetterà a Mario Gila, che potrebbe optare per la permanenza a Roma fino all’estate 2027. Una scelta che gli consentirebbe di valutare con calma eventuali offerte future e, se lo desiderasse, liberarsi a parametro zero nella stagione successiva. La sua permanenza potrebbe rappresentare un valore aggiunto per Gennaro Gattuso e per il progetto di crescita dei giovani difensori, garantendo esperienza e solidità nella retroguardia biancoceleste.

L’estate sarà quindi determinante per capire se Mario Gila resterà alla Lazio o se deciderà di intraprendere nuove avventure, con il club pronto a costruire il reparto difensivo attorno a lui e al nuovo acquisto Sergi Domínguez, con un mix di esperienza e talento giovane.

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