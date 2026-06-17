Gila spinge per la cessione! E’ in programma un vertice tra l’agente e la Lazio

Il difensore spagnolo Mario Gila spinge per la cessione al Napoli, a tal proposito è previsto un vertice tra l’agente Camaño e la Lazio

Il mercato estivo si accende con un vero e proprio caso all’interno dello spogliatoio biancoceleste. Un pilastro della difesa ha espresso la chiara volontà di cambiare aria, aprendo di fatto un braccio di ferro con la società. La decisione è presa e indietro non si torna, costringendo i vertici del club a gestire una situazione diplomatica bollente.

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Il Napoli piomba su Mario Gila

Come rivelato dal Corriere dello Sport, l’agente del calciatore, Alejandro Camaño, ha programmato un vertice decisivo con la dirigenza capitolina per ribadire lo stop al rinnovo del contratto in scadenza nel 2027. La volontà di Mario Gila è netta: vuole la cessione immediata. Sulle sue tracce si è subito fiondato il Napoli, club che gode del totale gradimento del ragazzo e del tecnico Massimiliano Allegri. Sebbene all’estero si registri il forte pressing del Brighton, la preferenza del centrale spagnolo è quella di vestire la maglia azzurra.

Il prezzo fissato per Mario Gila

L’ostacolo principale è rappresentato dalle pretese economiche di Claudio Lotito. Il patron biancoceleste valuta il cartellino ben 30 milioni di euro, una cifra considerata eccessiva dalle pretendenti vista la situazione contrattuale. Dietro questa richiesta intransigente si cela però un vincolo del passatoperché il Real Madrid detiene il 50% sulla futura rivendita dello spagnolo. Di conseguenza, incassando 30 milioni, nelle casse della Lazio ne rimarrebbero soltanto 15, motivo per cui la società non intende concedere sconti.

Le contropartite nell’affare Mario Gila

Per sbloccare lo stallo, si fa strada l’idea di inserire alcune contropartite tecniche gradite all’allenatore laziale Gennaro Gattuso. I nomi caldi sul tavolo sono quelli di Sam Beukema, Rafa Marín e Lorenzo Lucca. Tuttavia, il Napoli considera questi giocatori elementi centrali del proprio progetto, rendendo l’intreccio di mercato ancora più complesso. La sensazione è che la sfida diplomatica sia solo all’inizio.