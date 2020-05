Germania, Lega calcio: «Dieci positivi tra prima e seconda divisione»

In seguito ad una prima serie di test, sono stati rilevati dieci casi di positività al Covid-19 nei club di prima e seconda divisione tedesca

Mentre in Italia siamo ancora in piena lotta tra chi vuole riprendere a giocare e chi invece no, in Germania si spera di ripartire entro maggio. Tuttavia, La Lega calcio tedesca (DFL) ha comunicato che, in seguito ad una prima serie di test, sono stati rilevati dieci casi di positività al Covid-19 nei club di prima e seconda divisione.

Nelle 36 società coinvolte sono già stati svolti 1.724 test con, per l’appunto, dieci positivi, ma nessuno dettaglio è stato dato riguardo sulla posizione dei casi e, ancora meno, sull’identità delle persone testate. Rimane l’obbligo, infine, per tutto coloro siano entrati in contatto con un caso positivo, di osservare un periodo di isolamento di 14 giorni.