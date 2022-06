Germania Italia, Luiz Felipe non brilla: «Si sarebbe risparmiato questo esordio»

Nella sconfitta dell’Italia contro la Germania, ha fatto il suo esordio con la Nazionale anche Luiz Felipe

Nella disfatta dell’Italia in casa della Germania, c’è stato anche tempo per l’esordio in Nazionale di Luiz Felipe. Il difensore, ancora di proprietà della Lazio, non ha brillato con una prestazione da 4 in pagella per La Gazzetta dello Sport.

IL GIUDIZIO – «Deb numero 11 per Politano, ma forse si sarebbe risparmiato questo regalo. Entra e Bastoni procura il rigore. Da questo momento tutti a fondo, compreso il laziale».