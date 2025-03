Germania Italia 3-3: tre reti non bastano. Rimonta sfiorata

Germania Italia partita da capogiro al Westfalenstadion: primo tempo horror e secondo da favola. A Dortmund termina 3-3 per i tedeschi

Germania Italia è una partita che racchiude un’infinità di emozioni, rivalità, sotterfugi e grande prestigio e questa volta, non ha fatto eccezione. Se da una parte del campo i padroni di casa sono scesi in campo con la convinzione di vincere e di fare la partita, dall’altra gli Azzurri nel primo tempo sono parsi sempre spaventati, inermi d’innanzi alle incursioni teutoniche e al pressing alto in fase di non possesso.

Il primo tempo termina 3-0 dopo un assedio da parte degli uomini di Nagelsmann che hanno sfruttato nuovamente i calci da fermo e un enorme ingenuità della retroguardia italiana sul 2-0 firmato da Musiala a porta vuota dopo aver ricevuto il pallone a centro area da calcio d’angolo. Niente da fare per Donnarumma che ha intuito anche la direzione del rigore dell’1-0.

Nel secondo tempo gli azzurri ripartono forte accorciando le distanze con Moise Kean che poco dopo segna anche un’altra rete restituendo entusiasmo a tutto l’ambiente azzurro. Forti dei due gol segnati, gli ospiti hanno continuato a spingere trovando anche un rigore poi annullato (non senza dubbi) dal VAR per un fallo su Di Lorenzo. Infine è arrivato il pareggio degli Azzurri su rigore grazie alla trasformazione di Giacomo Raspadori. Finisce qui l’esperienza del Belpaese in questa edizione di Nations League, con un po’ di amaro in bocca ma con grande consapevolezza.