Genoa, raggiunto il podio nella classifica di cartellini ottenuti

Genoa, la squadra di Nicola si trova sul podio della particolare classifica di cartellini ottenuti secondo Whoscored.com

Sarà una partita davvero entusiasmante quella che si giocherà domenica alle 12:30 fra Lazio e Genoa, in uno stadio Marassi pieno di tifosi, tra cui 5.000 di questi biancocelesti. Il campo genovese si dimostra da sempre molto ostico ai capitolini e servirà veramente tanta forza e lavoro di squadra per portare a casa la partita e mantenere intatta la striscia positiva di 19 risultati utili consecutivi. I biancocelesti dovranno fare attenzione anche al tipo di difesa che propone il Genoa, visto che i rossoblù hanno un primato particolare. Secondo Whoscored.com infatti, la squadra di Nicola si trova sul podio nei top 5 campionati europei per numeri di cartellini presi: hanno ottenuto 72 ammonizioni e 7 espulsioni. I genoani sono dietro solo al Bologna con 77 gialli e 6 rossi e alla capolista Leganes che ne ha collezionati 78 e 3 rossi. Sarà una gara molto tattica quindi, giocata fallo su fallo.