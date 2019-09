Genoa, Pandev sempre pericoloso contro la Lazio. Intanto Preziosi…

Genoa, la squadra si prepara in vista della trasferta di Roma: Pandev bestia nera della Lazio

C’è il Genoa sulla strada della Lazio. La squadra di Andreazzoli, che in quest’inizio di campionato ha raccolto 5 punti, ha in rosa un giocatore che contro i biancocelesti si è sempre reso protagonista, Goran Pandev.

L’attaccante macedone ha punito la Lazio in sei occasioni, ben cinque volte è successo all’Olimpico, con le maglie di Inter, Napoli e Genoa. Lo scorso hanno il suo ingresso in campo fu decisivo per la rimonta dei rossoblu. Intanto, il presidente Enrico Prezioni, ieri ha assistito all’allenamento della squadra. Il patron ha caricato il gruppo in vista della trasferta di Roma.