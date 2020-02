Genoa Lazio, le ultime dagli allenamenti rossoblù

Nell’antivigilia di Genoa Lazio, i ragazzi di Nicola continuano la preparazione alla partita. Lunga riunione tattica prima del campo

Manca sempre meno alla trasferta della Lazio a Genova, dove cercherà di sfatare il tabù Marassi.

A due giorni dalla gara Nicola prepara minuziosamente tutti i dettagli per fermare l’armata biancazzurra e, prima di scendere in campo, svolge una riunione tattica di 18 minuti, come riporta il sito ufficiale genoano. Il Grifone ritrova Shone, Pandev e Iago Falque. Domani la rifinitura e poi sarà tutto pronto per la partita.