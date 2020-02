Genoa Lazio, per fortuna è arrivato il rigore di Criscito altrimenti…

Genoa Lazio, il rigore siglato da Criscito ha di fatto riaperto la gara nel momento più delicato del match

Fortuna che hanno dato il rigore al Genoa al novantesimo. Si perché se così non fosse stato, oggi avremmo assistito nuovamente ad una polemica sterile come tante se ne sono sentite in queste settimane. Se l’arbitro non avesse fischiato il penalty, che ha di fatto riaperto la gara, oggi invece di esaltare l’impresa della Lazio avremmo assistito alla consueta polemica in base alla quale i biancocelesti quest’anno sono favoriti dagli arbitri, vedi Cagliari, Parma e la lista in effetti è abbastanza lunga.

Invece il rigore è stato assegnato, Criscito l’ha trasformato e gli ultimi cinque minuti di Genoa Lazio sono stati una vera e propria battaglia. Due squadre in campo che hanno lottato fino all’ultimo secondo. Alla fine però ha vinto la squadra di Inzaghi, ha portato a casa il ventesimo risultato utile consecutivo, è ancora a meno uno dalla vetta senza considerare le tante assenze a cui si è dovuto far fronte. Quindi senza remore, oggi c’è solo la Lazio, senza indugi a volare ancora alto.