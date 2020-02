Genoa lazio, le quote per la partita

Domenica il Lunch Match della 25^ giornata vedrà protagoniste Lazio e Genoa. Ecco il pensiero dei bookmakers

Arriva il 25° turno della Serie A ed il campionato diventa sempre più interessante: la Lazio è ad un punto dal primo posto e domenica affronterà il Genoa in trasferta.

Da anni il Grifone mette in difficoltà i biancocelesti nonostante il diverso tasso tecnico ma comunque questo non influenza le scelte dei bookmakers: per gli esperti rimane favorita la squadra di Inzaghi, quotata a 2.00, mentre la squadra di casa è quotata a 5.00. I biancocelesti segnano molto ma anche i rossoblù non sono da meno e difatti l’over 2.5 sta a 1.75 rispetto al 2.00 dell’under 2.5.