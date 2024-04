Genoa-Lazio, ecco la quote dei bookmakers per il match di Serie A, in programma alle 18.30 al Luigi Ferraris

Pronte a sfidarsi Genoa e Lazio che si troveranno allo stadio Ferraris per il match valido per la 33a giornata. Le squadre si sfideranno stasera, venerdì 19 aprile alle 18.30. Ecco le quote del match.

Prendendo i numeri SNAI, le quote del match sono chiare: vittoria della Lazio a 2,45, pareggio a 3,00, successo del Genoa 3,15 Non resta che aspettare l’esito del campo.