Genoa Lazio, Marusic: «Vogliamo tre punti, cercheremo la vittoria anche per i nostri tifosi»

Genoa Lazio, le parole di Adam Marusic prima del fischio d’inizio del match di Marassi in programma alle 12:30

Manca sempre meno al fischio d’inizio della gara tra Genoa e Lazio. Queste le parole di Marusic nel pre gara ai microfoni di Lazio Style Radio.

«In settimana abbiamo lavorato bene nella preparazione di questa partita anche per l’orario. Sappiamo cosa fare per vincere, vogliamo i tre punti. Sono felice di essere rientrato e di poter aiutare la squadra, mi sento bene. Anche oggi avremo al nostro fianco tanti tifosi, per noi sono molto importanti e cercheremo di vincere anche per loro».