Genoa Lazio, cinquemila biancocelesti verso Marassi

Domenica sarà Genoa-Lazio, a Marassi un’invasione di biancocelesti: cinquemila i tagliandi staccati

Dall’Olimpico a Marassi. La scia dell’entusiasmo prosegue e anche Genova sarà invasa dai tifosi biancocelesti. La Lazio, dopo la vittoria conquistata contro l’Inter, è pronta per la delicata trasferta ligure supportata da quasi cinquemila sostenitori: l’uomo in più della squadra di Inzaghi.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la società rossoblu ha messo a disposizione ulteriori posti anche in altri settori, come la Gradinata Sud, dove sono già stati venduti duemila tagliandi.