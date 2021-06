Rottura tra Gattuso e la Fiorentina, con la rescissione del contratto. Ecco cosa è successo tra le parti

Valcareggi, agente molto vicino ad ambienti viola, ha parlato a Tmw Radio della rottura tra Gattuso e la Fiorentina.

«So che Mendes voleva tutti i suoi giocatori senza possibilità di replica. Io fossi stato in Gattuso avrei detto di no, perché crea un conflitto di interessi che poteva nuocergli. In Italia un allenatore non può avere un procuratore, altrimenti c’è un conflitto di interessi. Gattuso doveva affiancarsi alla Fiorentina. Questa rottura è colpa di Mendes, che non doveva permettersi di arrivare a questo punto. Peccato che non avessero stabilito prima certe cose».