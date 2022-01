Garlaschelli: «La Lazio gioca un calcio discreto. Non so di chi sia la colpa»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Renzo Garlaschelli ha parlato a Lazio Style Radio della squadra di Sarri. Le parole dell’ex biancoceleste.

LAZIO – «Io mi aspetto qualcosa di più perché fino adesso non mi sono divertito molto. Non so a chi dare la colpa. Da Sarri ,che ritengo un ottimo allenatore, mi aspettavo qualcosa di più il suo gioco non lo vedo ancora. La Lazio può fare molto di più, se Sarri non riesce a fare il suo gioco forse deve cambiare qualcosa. È una Lazio che gioca un calcio discreto».

FELIPE ANDERSON – «È partito benissimo, lo stimo tantissimo e mi piace tantissimo. È un giocatore che è tra i più bravi della Serie A, nelle ultime partite forse ha fatto qualche passo falso. È un giocatore che non può dare garanzie in 90’ ma sicuramente è interessantissimo. Pedro può dare garanzie per 90’, ha fatto 7 o 8 gol finora. Sono due giocatori diversi, Felipe è straordinario forse non è continuo questo è un suo difetto».

IMMOBILE – «Non so se può cambiare col tempo, io me lo aspetto così. È un giocatore importante. Immobile è una garanzia».