Ganna centra un nuovo record, la Lazio sui social: «Avvisiamo subito Sarri!» – FOTO

Filippo Ganna non finisce di stupire e stabilisce un nuovo record: il simpatico siparietto della Lazio sui social

Filippo Ganna non finisce di stupire. Il piemontese ha vinto l’oro nell’inseguimento individuale ai Mondiali di ciclismo in pista di Saint Quentin en Yvelines (in Francia). Per Ganna è il quinto titolo iridato su pista. L’azzurro, fresco detentore del record dell’ora, ha stabilito anche il nuovo primato mondiale della specialità in 3’59”636.

Sui social la Lazio si è complimentato con il ciclista rispondendo a un tweet di UCI Track Cycling: «Avvisiamo subito mister Sarri, ma tanto lo avrà certamente seguito in diretta! Congratulazioni TopGanna!». Tweet nato dalle parole pronunciate dal mister in conferenza alla vigilia dello Sturm Graz, quando ha sottolineato il poco spazio concesso a Ganna sui giornali.