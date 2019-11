Galles, Giggs: «Italia favorita. Mancini? Fantastico»

Galles, le parole del ct Giggs al termine del sorteggio insieme ad Italia, Turchia e Svizzera



Ryan Giggs, ct del Galles, ha commentato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com il sorteggio della sua nazionale insieme a Italia, Svizzera e Turchia.



«Questo gruppo è difficile, così come tutti gli altri. L’Italia è favorita per quello che ha fatto nel girone di qualificazione, ha stravinto tutte le partite con numeri pazzeschi. Svizzera e Turchia sono buone squadre, ma l’Italia ha una storia di talento e un grande allenatore. Tra le fila azzurre stanno crescendo tantissimi buoni giocatori, che alle qualificazioni hanno segnato davvero tante reti. Mancini? Allenatore fantastico. Lo ha dimostrato in passato in Premier League, al Manchester City, e ora lo sta dimostrando anche alla guida della Nazionale italiana».