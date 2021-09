Galatasaray Lazio streaming e diretta TV: ecco dove vederla

Galatasaray Lazio streaming LIVE e diretta TV: ecco dove vederla, il match è in programma per giovedì 16 settembre alle ore 18.45

La Lazio debutta in Europa League e lo fa sul campo del Galatasaray. La squadra di Sarri è chiamata a rialzare la testa dopo la sconfitta pesante di San Siro e inziare a collezionare punti nel Girone E.

L’appuntamento è fissato per giovedì 16 settembre, alle ore 18.45 e i tifosi – a cui è stata negata la possibilità di accompagnare i biancocelesti in trasferta – potranno seguire il match in streaming su DAZN. Oltre alla nota piattaforma – che detiene i diritti della competizione – anche Sky (quindi SkyGO e NowTV) trasmetteranno la gara.