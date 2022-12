Galatasaray-Lazio 1-2, buona la prima in rimonta per i biancocelesti

Galatasaray-Lazio, trionfo in rimonta per la squadra di Sarri che vince la sua prima amichevole dopo la pausa

La prima amichevole è un trionfo per la Lazio di Maurizio Sarri, che si aggiudica per 1-2 la sfida contro il Galatasaray. L’inizio non è stato dei migliori perché a passare in vantaggio al 4′ è stata la formazione turca con Ylmaz, poi riacciuffata all’11’ da Felipe Anderson riacciuffa il match.

Il gol della rimonta e della definitiva vittoria è stato siglato invece da Luis Alberto che, al 46′, imbuca la palla dove il portiere non può arrivare.