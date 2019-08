Paparelli ricorda Diabolik: «Era un amico, ha fatto molto per la mia famiglia»

Gabriele Paparelli, figlio di Vincenzo, ha onorato la memoria di Diabolik ricordando quanto fatto di buono dal capo ultras per la sua famiglia

Tanti i messaggi di cordoglio per Diabolik. Dagli amici di una vita, che con lui hanno condiviso l’amore per la Lazio, ai ragazzi che ne hanno fatto un mentore del tifo, fino a Gabriele Paparelli. Appresa la notizia della morte di Fabrizio, il figlio dell’indimenticato Vincenzo ha dichiarato ad Adnkronos: «Lo conoscevo personalmente e per me questa è veramente una brutta notizia. Sulle cause non posso parlare ma come amico, e per quanto ha sempre fatto per la mia famiglia, mi sento di esprimere la mia vicinanza ai suoi famigliari in questo drammatico momento. Spesso siamo stati a cena assieme ma lo ricordo soprattutto perché ha voluto fortemente mettere la targa in ricordo di mio padre sotto la curva. Hanno raccolto qualcosa come 15mila firme in 48 ore e questo solo grazie a lui e alla sua voglia di imprimere sotto la curva il ricordo di papà».